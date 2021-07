Amsterdam biedt excuses voor slavernijverleden

AMSTERDAM – Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor de betrokkenheid van het stadsbestuur bij het slavernijverleden.

De excuses worden aangeboden namens de bestuurders omdat hun voorgangers een grote rol hadden in de slavernij en in het tegenwerken van de afschaffing ervan. De slavernij werd in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk op 1 juli 1863 formeel afgeschaft.

Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die deze stap zet. Ook Rotterdam en Den Haag denken erover om excuses aan te bieden.

Op landelijk niveau is dat voorlopig nog niet te verwachten.

