Amsterdams gezin vast op Curaçao om ’schoolverzuim’ dochter

Foto credit Familie de Vries

Een Amsterdams gezin mag Curaçao niet verlaten omdat de 11-jarige dochter geen toestemmingsbrief van school heeft om vrij te hebben. Dat schrijft de Telegraaf. Maar het gezin zegt in Nederland te staan ingeschreven en dat hun dochter helemaal niet op school zit in Curaçao.

Ze zijn al een half jaar op Curaçao vanwege corona. Dochter Yaëla heeft online les vanuit Nederland, van een Nederlandse lerares.

Een oplossing lijkt in zicht, nu het ministerie van Onderwijs in Den Haag een brief gaat schrijven, zodat het gezin alsnog op het vliegtuig kan stappen.

