Amsterdamse vliegt met vals uitgegeven testbewijs naar Curaçao

183 Gedeeld

Foto’s: AT5

Judith van der Werf ontvangt van een medewerker van een testlocatie in de Amsterdam Pijp een certificaat dat helemaal niet klopt en dat bovendien zeer eenvoudig aanpasbaar is. Dat schrijft AT5, de lokale stadsomroep van Amsterdam op haar website.

De Amsterdamse wil op vakantie naar Curaçao. Zij laat zich op vrijdagmiddag 9 juli testen, maar heeft na 24 uur nog altijd geen testuitslag binnen. Ze besluit daarom verhaal te halen bij de test-locatie. Uiteindelijk schreef een medewerker haar gegevens op en had ze kort daarna een testcertificaat in haar mailbox, waar nogal wat aan mankeerde.

Het certificaat blijkt niet alleen foutief, maar is ook nog zeer gemakkelijk aan te passen. Vermoedelijk kreeg ze het template van het pdf-formulier opgestuurd. “Ik kan gewoon de tijden aanpassen. Ik kan van alles doen. Ik kan hem nu voor iedereen aanpassen die een negatief resultaat wil”, vertelt ze tegen AT5.

Toch naar Curaçao

Opvallend is dat Judith ondanks het foutief ingevulde certificaat, toch naar Curaçao kan vliegen. De foutieve data op het certificaat worden niet door de luchtvaartmaatschappij of door Curaçao zelf opgemerkt. Ook zijn de testcertificaten niet voorzien van bijvoorbeeld een unieke code.

De strafmaat voor het vervalsen van een testbewijs is, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, valsheid in geschrifte. Daarop staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of een geldboete. Van der Werf liet zich na aankomst op Curaçao nogmaals testen – dat is verplicht -, daaruit bleek dat ze niet was besmet met corona.

Wat er bij dit individuele geval is misgegaan, wordt door Spoedtest.nl nog uitgezocht.