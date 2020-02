17 Gedeeld

Willemstad – Het nationaal dictee Papiaments is gewonnen door Andira Reenis. Zij had vier fouten in het dictee dat georganiseerd was door de Universiteit van Curaçao.

Meer dan dertig deelnemers tussen de 15 en 68 jaar deden mee. Die maakten gemiddeld 15,5 fouten. Het thema was dit jaar ‘Lus na horizonte’, licht aan de horizon. Het nationale dictee werd voor de vijftiende keer georganiseerd.