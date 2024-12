Sport Andruw Jones is eerste Curaçaoënaar in Latijns-Amerikaanse Honkbal Hall of Fame Dick Drayer 03-12-2024 - 1 minuten leestijd

SANTO DOMINGO – In een emotionele ceremonie is Andruw Jones opgenomen in de Latijns-Amerikaanse Honkbal Hall of Fame. Hij is daarmee de eerste Curaçaoënaar die deze prestigieuze onderscheiding ontvangt.

Tijdens zijn toespraak richtte Jones zich tot zijn thuisland en benadrukte het belang van zijn prestatie voor toekomstige generaties: “Ik wil mijn moeder in Curaçao bedanken en iedereen die me heeft gesteund in mijn carrière. Nu kan ik zeggen dat ik de eerste Curaçaoënaar ben in de Latijns-Amerikaanse Hall of Fame. Curaçao is trots, en dit opent deuren voor meer mensen. Het is geweldig om jonge spelers te inspireren om nog beter te worden en hun dromen te realiseren.”

Jones werd geëerd samen met andere honkballegendes, waaronder de Dominicaanse ster Alex Rodríguez, die het moment deelde met de overige leden van de klasse van 2024.

