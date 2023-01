Andruw Jones op weg naar Hall of Fame?

COOPERSTOWN – Andruw Jones, een van de grootste middenvelders in de honkbalgeschiedenis, heeft een fascinerende Hall of Fame-zaak. De verkiezing van Jones leek een paar jaar geleden onwaarschijnlijk toen hij bij zijn eerste poging slechts 7,3 procent van de stemmen kreeg, maar dit jaar zou hij op zijn minst meer dan vijftig procent steun moeten hebben.

In de periode rond de feestdagen en de jaarwisseling is in het Amerikaanse honkbal traditiegetrouw aandacht voor de jaarlijkse Hall of Fame Ballot. De leden van de Baseball Writers Association of America (BBWAA) mogen elk jaar stemmen op de spelers die op deze lijst staan. Dit jaar staat oud-international en Major Leaguer Andruw Jones voor de zesde keer op de lijst.

Jones werd een begrip als 19-jarige, de jongste speler die homerunde in de World Series, hij sloeg er twee in Game 1 tegen de New York Yankees. Die nacht in de Bronx werden hoge verwachtingen gecreëerd voor de Curaçaoënaar; hij maakte ze waar in het volgende decennium.

Golden Glove

Jones won tien opeenvolgende Gold Glove-prijzen van 1998-2007, een verdedigende tovenaar voor een Atlanta Braves-team dat de divisie won in de eerste tien seizoenen van elk van hun middenvelder. Jones sloot zijn carrière af met 434 homeruns, waaronder een franchiserecord van 51 in 2005.

Om in aanmerking te komen voor verkiezing tot de Hall of Fame moeten spelers minimaal tien seizoenen in de MLB gespeeld hebben en bovendien door een speciale commissie op basis van hun prestaties goedgekeurd worden.

Indien zij goedgekeurd zijn, verschijnen zij op de zogenaamde ballot. Dat betekent dat de leden van de BBWAA op hen mogen stemmen. Wanneer 75% of meer van deze schrijvers op een speler stemt, wordt hij in de daaropvolgende zomer toegelaten tot de Hall of Fame.

Jones was halverwege de jaren 2000 een veel waarschijnlijkere Hall of Famer, maar zijn snelle achteruitgang begon rond zijn 30e verjaardag. Tijdens de laatste vijf seizoenen van Jones (2008-2012) sloeg hij .210 met de Dodgers, Rangers, White Sox en Yankees, waarbij hij slechts één keer meer dan 100 wedstrijden speelde.

Hoewel hij af en toe nog flitsen liet zien van zijn oude zelf, bereikte hij nooit meer het niveau van zijn piekjaren. Deze mindere jaren liggen bij de schrijvers natuurlijk nog wat verser in het geheugen dan de piekjaren.

Stemtrends

Jones heeft sinds 2019 een scherpe stijging doorgemaakt – tot 41,4 procent in 2022 – en hij zou dit jaar nog een flinke boost moeten krijgen. Bij de eerste 163 stemmingen voor 2023 staat Jones op 68,7 procent en heeft hij 23 nieuwe stemmen behaald, waaronder zeven van de acht nieuwe kiezers. Dat is onder de drempel en er zal wat meer drop-off zijn tussen de pre- en daadwerkelijke resultaten, maar 55-60 procent zou voor hem een ​​goed aantal zijn om dit jaar te halen.

Het ziet er goed dus uit! Jones zal het misschien moeten uitzweten tot zijn laatste verschijning(en) op de stemming, maar het is moeilijk voor te stellen dat zijn momentum stopt bij 75 procent.