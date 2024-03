Evenementen Angel De la Rosa neemt zijn kunst opnieuw mee naar Nederland Redactie 2024-03-06 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De talentvolle kunstenaar Angel Luis De la Rosa Gonzalez laat de internationale kunstscene opnieuw kennismaken met zijn unieke creaties. Verschillende van zijn handgemaakte torso’s zijn binnenkort in Nederland te bewonderen. Kunstliefhebbers krijgen op zaterdag 6 april de unieke kans om deze bijzondere werken te zien bij Galerie Richard ter Borg in Groningen.

Deze tentoonstelling markeert het vervolg op Angel Luis’ succesvolle debuut in Nederland, waar zijn werk vorig jaar oktober en november grote indruk maakte. Het hoogtepunt van die tour was de aanwezigheid van een van zijn houten torso’s op de prestigieuze PAN Amsterdam, eveneens gepresenteerd door Galerie Richard ter Borg.

Galerie Richard ter Borg, bekend om zijn expertise in het werk van de Groninger Ploeg, spreekt vol lof over de sculpturen van Angel Luis en kijkt uit naar verdere samenwerking. Deze gelegenheid biedt kunstliefhebbers niet alleen de kans om de werken van dichtbij te ervaren, maar ook om persoonlijk kennis te maken met de kunstenaar zelf.

Angel Luis is een kunstenaar met Cubaanse roots die zijn sporen op Curaçao en daarbuiten verdiend heeft. Voor wie nog onbekend is met zijn werk, biedt de Open Atelier Route-dagen op 9 en 10 maart in Otrobanda een perfecte gelegenheid om nader kennis te maken.