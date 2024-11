Nieuws Curaçao Anthony Godett beëdigd als Statenlid van Curaçao Dick Drayer 23-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Anthony Godett is op afgelopen donderdag door gouverneur Lucille George-Wout officieel geëdigd als Statenlid van Curaçao. Bij de ceremonie waren onder meer de voorzitter van de Staten, Charetti America-Francisca, en de griffier van de Staten, Silvin Cijntje, aanwezig. Ook de partijvoorzitter van KEM, Leonel Abrahams, en familieleden van Godett woonden de plechtigheid bij.

Godett neemt de zetel over van Michelangelo ‘Lo’ Martinus, de nummer één op de lijst van de politieke partij KEM, die tijdelijk terugtreedt. Martinus heeft zijn zetel neergelegd in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek naar beschuldigingen van drugshandel en witwassen. Het is cruciaal voor de huidige coalitie dat de zetel bezet blijft om de meerderheid van het kabinet Pisas in de Staten te waarborgen.

Anthony Amadeo Godett, geboren in 1958, is een prominente Curaçaose politicus en voormalig leider van de partij Frente Obrero i Liberashon 30 di Mei (FOL). Hij is de zoon van vakbondsleider Wilson ‘Papa’ Godett, die op 30 mei 1969 de belangrijke mei-staking op Curaçao leidde.

In 2003 won FOL de eilandsraadverkiezingen op Curaçao. Maar vanwege beschuldigingen van corruptie en fraude kon Godett niet als premier aantreden. In plaats daarvan werd zijn zus, Mirna Louisa-Godett, premier. In 2004 werd Anthony Godett veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, wegens oplichting, valsheid in geschrifte en het aannemen van smeergeld.

Na zijn detentie bleef Godett politiek actief. Bij de verkiezingen van 2006 behaalde hij 6.512 stemmen, een daling ten opzichte van de ruim 19.000 stemmen bij de vorige verkiezingen. Zijn partij verloor drie van de vijf zetels in het parlement.

In 2012 trad Godett af als partijleider van FOL. Na een periode van afwezigheid in de politiek keerde hij in 2021 terug als nummer twee op de kandidatenlijst van de nieuwe politieke partij Kòrsou Esun Mihó (KEM).

