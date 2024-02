Antoin Klein Hofmeijer aan het hoofd van Tui in de Dutch Caribbean

WILLEMSTAD – Antoin Klein Hofmeijer start op 1 april als nieuwe hoofd van TUI Dutch Caribbean. Hij vervangt in deze rol Rick van der Pluijm die deze functie de afgelopen drie jaar heeft vervuld.

Antoin is inmiddels tien jaar in dienst bij TUI en startte in 2014 na het behalen van zijn bachelor Management Toerisme aan de Breda University of Applied Sciences, in de combinatierol Product- en Inkoop Manager City.

Vervolgens groeide hij door in de functie van Product Manager Sun & Beach. Vanaf april 2019 was Antoin werkzaam als Accountmanager Channelmanagement Retailpartners. Sinds 2021 vervult hij de rol van Product Lead City Western Region.

Antoin gaat deel uitmaken van het team van Sebastiaan de Vries, Head of Customer Services België/Nederland & TUI Dutch Caribbean. Sebastiaan maakt deel uit van de recent gevormde België/Nederland board van TUI die onder leiding staat van Managing Director Arjan Kers.

In zijn nieuwe rol vertegenwoordigt Antoin TUI in de Caribbean bij verschillende interne en externe stakeholders met als doel om TUI Dutch Caribbean verder te ontwikkelen als airline, reisorganisatie en lokale werkgever.

Rick van der Pluijm is binnen TUI een nieuwe uitdaging aangegaan. Sinds 1 februari is hij Head of Markets Tours. In deze rol is hij verantwoordelijk voor het product Tours (rondreizen) en de inkoop hiervan op TUI Group niveau. Rick verhuist binnenkort terug naar Nederland en Antoin vestigt zich samen met zijn gezin op Curaçao.