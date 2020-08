Willemstad – De NH90-helikopter, die 19 juli in het Caribisch gebied in zee is gestort, wordt geborgen. Defensie heeft dat besloten nadat eerst is onderzocht of het boven water halen van het toestel wel mogelijk zou zijn.

Naar verwachting wordt daarmee volgende week begonnen. Het gaat om het bergen van 2 delen: het staartstuk en de romp van het toestel. Een specialistisch civiel bedrijf en Defensie voeren de klus gezamenlijk uit.

Benodigd materieel is vanmiddag per Antonov-transportvliegtuig op Curaçao aangekomen. Ook een bergingsschip volgt naar de bergingslocatie.

Zodra de maritieme gevechtshelikopter van de zeebodem is gehaald, worden beide delen overgedragen aan de Inspectie Veiligheid Defensie. Die onderzoekt de toedracht van het ongeval waarbij 2 bemanningsleden om het leven kwamen.

