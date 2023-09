APC behaalt een dekkingsgraad van 103,7 procent 

WILLEMSTAD – Het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao heeft een dekkingsgraad van 103,7% gehaald aan het eind van december 2022. Dat staat in het jaarverslag van 2022. Het verkorte geconsolideerde jaarverslag werd al eind juli 2023 ingediend bij het Ministerie van Financiën.

De dekkingsgraad is een cruciale indicator voor de gezondheid van een pensioenfonds. Het geeft aan in welke mate het fonds in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Met andere woorden: hoe goed is het pensioenfonds in staat om de pensioenen van deelnemers en gepensioneerden te betalen. Een dekkingsgraad van 103,7% betekent dat APC ruim voldoende middelen heeft om aan deze verplichtingen te voldoen.

Het jaar 2022 was een jaar dat volgens het APC gekenmerkt werd door wereldwijde economische onzekerheden, met factoren zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en aanzienlijke inflatie die de financiële markten beïnvloedden. Ondanks deze uitdagingen slaagde APC naar eigen zeggen erin om een solide dekkingsgraad te behouden.

Curaçao zelf bevond zich in een vergelijkbare economische context, met stijgende prijzen voor grondstoffen en een opleving in het toerisme, maar ook met enkele uitdagingen. “Ondanks deze moeilijkheden bleven lokale financiële instellingen stabiel en veerkrachtig, wat bemoedigend is voor de toekomstige economische vooruitzichten van het eiland”, aldus het APC.

Terwijl Curaçao stappen zet naar economisch herstel, zegt APC waakzaam te blijven voor de voortdurende economische ontwikkelingen en hun mogelijke impact op hun investeringsportefeuille. Het fonds blijft zich inzetten voor een verstandig en duurzaam beleggingsbeleid, met het doel om zowel de belangen van gepensioneerden als deelnemers te beschermen en duurzame groei te stimuleren.