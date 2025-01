Algemeen APC voert pensioenindexering door Redactie 21-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) heeft besloten een indexering van 0,7 procent toe te passen op pensioenen. Dit besluit is gepubliceerd in de Landscourant van 13 december 2024 en gaat in per 1 januari 2024. De indexering is mogelijk gemaakt door het voldoen aan voorwaarden, waaronder een dekkingsgraad van minstens 105 procent eind 2023.

De meeste pensioengerechtigden ontvangen de indexering samen met de uitbetaling van het pensioen in januari 2025. Deze verhoging geldt met terugwerkende kracht en wordt op de pensioenstrook weergegeven als ‘achterstallig pensioen of duurtecompensatie voorgaande jaren’.

Twee groepen vallen buiten deze indexering of moeten langer wachten: personen die na 1 januari 2019 zijn gestopt met werken bij de overheid en gepensioneerden uit de particuliere sector zonder pensioenopbouw in 2024. Deze groepen worden rechtstreeks geïnformeerd door APC.

APC benadrukt dat de indexering losstaat van andere toeslagen. Pensioengerechtigden ontvangen per brief meer informatie over de uitbetaling en de procedure.