Apple waarschuwde Francesco Corallo voor iPhone-hack, ‘door Nederland of Italië’

Francesco Corallo beschuldigt Nederland en Italië ervan het Israëlische bedrijf NSO opdracht te hebben gegeven zijn iPhone te hebben laten hacken. Dat meldt Crimesite.nl. De beschuldiging werd geuit in een rechtszaak voor een rechtbank in de Amerikaanse staat New Jersey.

Apple heeft Corallo ingelicht over een mogelijke hack. Dat blijkt uit documenten uit de zaak die Crimesite heeft ingezien. Inmiddels loopt er een tweede zaak hierover in de Verenigde Staten.

De civiele zaken zijn begonnen door Francesco Corallo, een zakenman en voormalig witwas-verdachte, met zowel de Nederlandse als de Italiaanse autoriteit, die woont op Sint Maarten. Corallo werd op de eilanden bekend vanwege zijn rol in de veroordeling van ex-premier Gerrit Schotte.

Corallo stelt te kunnen bewijzen dat bij de aanval WhatsApp-chats en andere zeer vertrouwelijke zakelijke informatie is ontvreemd. Ook zou vertrouwelijke communicatie tussen strafadvocaten en Corallo zijn gehackt.

Tegenwerken

Corallo zegt te geloven dat zowel in Italië als in Nederland de autoriteiten gefrustreerd zijn en hem, vooral in Italië, op politiek niveau tegenwerken. Daar verkreeg hij in 2004 voor zijn bedrijf Atlantis een vergunning om een derde van de speelautomaten in Italië te beheren.

Sindsdien is hij daar in een juridisch steekspel verwikkeld over exploitatievergunningen voor zijn casinobedrijven. Er werden drie wetten tegen hem aangenomen (de “anti-Corallo-wetten”). Aan de andere kant liet Corallo zijn politieke invloed in de rechtse PDL gelden, die enige tijd in de regeringscoalitie aan de macht was en 2013 opging in de nieuwe partij van Silvio Berlusconi.

Oud-Tweede Kamerlid voor de SP, Ronald van Raak bracht Corallo en de ‘gokmafia’ op de Antillen meermaals in het parlement ter sprake. Tegen de Volkskrant zei Van Raak in maart 2021 daarover van een bron ‘de bijzonderste stukken’ die afkomstig zouden zijn van ‘de Italiaanse geheime dienst’ in handen te hebben gekregen.

No click

Dat NSO in staat was op afstand iPhones te hacken werd al in de media beschreven vanaf 2016, schrijft Crimesite.nl. In 2019 klaagde WhatsApp het bedrijf aan omdat het bedrijf spionagesoftware zou hebben gebruikt om apps van journalisten en mensenrechtenactivisten te pakken te krijgen.

En in 2021 kreeg een groep internationale media een lijst in handen met meer dan vijftigduizend personen of instellingen die mogelijke doelwit zouden zijn geweest van overheidsdiensten.

Die zouden werken met software FORCEDENTRY en Pegasus, van NSO, in een zogeheten no-click-exploit. De Nederlandse politie zette de software in 2019 onder meer in om achter de verblijfplaats van Ridouan Taghi te komen. Zeker vier Europese landen kochten de software, aldus een rapport van het Europese Parlement. Sindsdien loopt er bij de Amerikaanse justitie onderzoek naar NSO en spande Apple een procedure aan.

De zaak in New Jersey is dit jaar mogelijk gestaakt door Corallo. In september van dit jaar spande hij in Californië een nieuwe zaak aan tegen de NSO-bedrijven maar dit keer ook tegen Apple.

Opdrachtgevers

Corallo wil nu voorlopig 5 miljoen dollar schadevergoeding van de bedrijven. Maar het is hem waarschijnlijk niet direct zozeer om het geld te doen.

Hij wil ook precies weten welke informatie van zijn iPhone, iCloud en/of WhatsApp account is opgevangen en doorgegeven door de software van NSO en aan wie.

Hij wil verder weten wie de opdrachtgevers waren en hoeveel er voor die opdracht is betaald. De advocaat van Corallo schrijft aan de rechtbank dat zich het recht voor te behouden Nederland en Italië aansprakelijk te stellen voor een schadevergoeding, en dat daarvoor juridisch de weg openligt.