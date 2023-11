Aqualectra bevestigt eilandbrede stroomstoring op Curaçao

WILLEMSTAD – Curaçao is vandaag onverwacht getroffen door een eilandbrede stroomstoring. Enkele minuten voor drie uur bevestigde het lokale nutsbedrijf Aqualectra dat er sprake is van een complete blackout. Dit meldde het bedrijf in een officiële verklaring. “We bevestigen dat er een blackout is. Onze technici werken hard om de stroomvoorziening zo snel mogelijk te herstellen,” luidde de boodschap van Aqualectra.

De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekendgemaakt. Opmerkelijk genoeg vond deze storing plaats op een dinsdag, terwijl eerdere blackouts op het eiland meestal op donderdagen plaatsvonden. Dit ongebruikelijke patroon heeft tot diverse reacties geleid onder de bewoners van Curaçao, waarbij velen de timing van de storing als ‘vreemd’ bestempelden.

Aqualectra heeft nog geen verdere details vrijgegeven over de mogelijke oorzaak van de blackout of over de verwachte duur van de stroomonderbreking. De plotselinge stroomuitval heeft geleid tot verstoringen in verschillende sectoren op het eiland. De inwoners en bedrijven van Curaçao wachten met spanning op meer informatie en de snelle terugkeer van de elektriciteitsvoorziening.

Curaçao International Airport zegt met generators de service en veiligheid onder controle te hebben en dat alle vluchten volgens schema kunnen lkanden en vertrekken. Het aircosysteem is wel uitgeschakeld om oververhitting van de generators te voorkomen.