Consumenten Aqualectra: Controles op illegaal water- en stroomgebruik werpen vruchten af Redactie 2024-03-28 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het controleteam van Aqualectra heeft in hun recente acties tegen illegaal water- en elektriciteitsgebruik naar eigen zeggen opmerkelijke resultaten geboekt. Tussen 17 januari en 18 maart zijn meer dan 879 woningen en bedrijven gecontroleerd.

Hierbij zijn hoge boetes uitgedeeld aan veertien bedrijven en 156 woningen, waarbij de hoogste boetes, oplopend tot 15.000 gulden, zijn uitgedeeld. De malversaties werden geconstateerd in wijken zoals Punda, Otrobanda, Groteberg, Rooseveltweg, Saliña, Schottegatweg en Mahaai. De meeste illegale activiteiten werden ontdekt in de wijken Brakkeput, Montaña Abou, Piscadera, Saliña, Mahuma, en Souax.

Correct

Illegaal gebruik van water en elektriciteit, door manipulatie van installaties of door het aanpassen of verwijderen van delen van het netwerk, veroorzaakt aanzienlijke extra kosten voor klanten die hun rekeningen wel correct en op tijd betalen, zegt Aqualectra.

Deze trouwe klanten dragen uiteindelijk de kosten voor niet-geregistreerd verbruik, dat niet aan een specifiek persoon kan worden toegeschreven vanwege deze illegale praktijken.

Manipulatie van het distributienetwerk kan bovendien gevaarlijke situaties en storingen veroorzaken in het gebied waar bijvoorbeeld kabels of waterleidingen zijn verwijderd. Dit is precies het fenomeen dat Aqualectra actief probeert tegen te gaan.

Het is volgens de water- en stroomleverancier ook belangrijk te benadrukken dat de eigenaar van het bedrijf of de woning verantwoordelijk is voor de meter. Daarom is het cruciaal om onregelmatigheden aan de meter of een verandering in het normale water- of elektriciteitsgebruik direct te melden bij Aqualectra om ernstige gevolgen te voorkomen.

Controle team

Het controleteam bestaat uit Aqualectra, het Korps Politie Curaçao en het Openbaar Ministerie en zet zijn werk voort om onregelmatigheden in het distributienetwerk voor water en elektriciteit op te sporen en aan te pakken.

Bij het constateren van illegale situaties in woningen, bedrijven of andere locaties, kunnen de bewoners of bedrijfseigenaren rekenen op forse boetes die kunnen oplopen tot 20.000 gulden, naast de kosten voor het herstellen van de installaties en mogelijke vervolging.

Deze mensen moeten ook rekening houden met de betaling van niet-geregistreerd verbruik gekoppeld aan de periode van de onregelmatigheden en eventuele oude schulden.