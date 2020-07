10 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – Aqualectra gaat alle pagatinu-meters vervangen. 28.000 huishoudens hebben zo’n prepaid systeem voor elektriciteit. Pagatinu is er al sinds 1997, maar de meters zijn daarna nog nooit vervangen.

Dit jaar, in de eerste fase, zijn 4000 meters aan de beurt. Aqualectra zal middels advertenties in kranten en op sociale media aangeven welke wijken op welke data aan de beurt zijn. De nieuwe meters geven volgens Aqualectra meer controle over het stroomverbruik en zijn daarom voordeliger.

