Aqualectra geen voorstander verlaging energieprijzen

WILLEMSTAD – Aqualectra is geen voorstander van de verlaging van stroomkosten om burgers tegemoet te komen. Het meerverbruik dat ontstaat bij lagere prijzen, vormt risico voor de maatschappij om voldoende stroom te kunnen leveren. Dat stelt de energieproducent in een persverklaring.

Een toename in vraag betekent een toename in productie. Maar een stijging in productie betekent niet dat Aqualectra meer winst maakt, aldus de maatschappij.

Aqualectra maakt naar eigen zeggen extra kosten om meer elektriciteit te produceren. Op dit moment is er weinig wind, waardoor de energieproducent conventionele productie-eenheden inzet om aan de vraag te voldoen.

“Dat resulteert in hogere productiekosten in vergelijking met elektriciteit geproduceerd door windenergie. Als de toename in vraag wordt gecombineerd met een prijsverlaging, betekent dit dat Aqualectra nog minder overhoudt om te investeren in productie, distributie en onderhoud”, aldus de verklaring.

Regulering

De prijzen van water en elektriciteit worden gereguleerd door Bureau Telecommunicatie en Post, BTP. In de vaststelling van de tarieven houdt de regelgever rekening met een eerlijke prijs voor zowel Aqualectra als de consument.

De toezichthouder bepaalt wat de productiekosten kunnen zijn en wat Aqualectra mag verdienen aan de prijs om de benodigde investeringen te dekken voor het waarborgen van de productie en distributie van water en elektriciteit.

Hernieuwbaar

Aqualectra werkt aan een toekomst waarin meer gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie, wat goedkoper is en zal bijdragen aan de verlaging van de elektriciteitsprijs.

Daarnaast zal de aanpak van stroom- en waterdiefstal ook een positief effect hebben op de prijzen. “Daarnaast heeft Aqualectra onlangs een campagne gelanceerd om de gemeenschap bewust te maken van manieren om verstandig met water en elektriciteit om te gaan, wat zeker zal bijdragen aan een betaalbare rekening aan het einde van de maand”, aldus de persverklaring.