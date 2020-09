Aqualectra heeft problemen deze week

Willemstad – Aqualectra heeft deze week problemen om voldoende elektriciteit te leveren.

Was er eerst een probleem met machines, nu is wind de spelbreker. De molens op Tera Kòrá en Playa Kanoa leveren niet genoeg stroom op dit moment. Terwijl door het warme weer de vraag veel hoger is dan normaal.

Normaal gesproken is 120 Megawatt per dag voldoende, maar deze week zijn er dagen dat er 135 Megawatt gevraagd wordt.

Aqualectra bekijkt de situatie per dag en vraagt mensen rekening te houden dat de stroom soms uitvalt, omdat er geschakeld moet worden.

