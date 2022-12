Aqualectra hervat vandaag de aanleg van slimme lantaarnpalen 

WILLEMSTAD – Aqualectra vervolgt haar operatie om alle bijna 33.000 straatlantaarns op Curaçao te voorzien van LED-verlichting. Als eerste is vandaag het gedeelte vanaf Schottegatweg West bij post 5 tot aan de rotonde van Palu Blanku aan de beurt.

Morgen gaan de mensen van Aqualectra verder met het werk vanaf de rotonde van Palu Blanku in de richting van de Nijlweg tot aan de kruizing met de Frater Radulphusweg.

Vrijdag tenslotte wordt de smartverlichting aan beide zijden van Schottegatweg Zuid aangelegd. Dat begint bij de Emancipatie Boulevard tot aan de kruising Schottegatweg Oost en de Kaya Jombi Mensing.

De werkzaamheden beginnen telkens om 08.00 uur ’s morgens tot 16.00 ’s middags. Doordat een deel van de straatverlichting in het midden tussen de rijbanen staat, zal verkeer in beide richtingen last hebben van de vervangingsoperatie.

De LED-verlichting is op afstand bestuurbaar en ook kan Aqualectra direct zien waar een lamp het niet meer doet of waar een storing is. In totaal kan het energiebedrijf 10.000 lantaarnpalen per jaar van LED-verlichting voorzien. Dit is het eerste jaar dat de vervangingsoperatie loopt.