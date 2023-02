Aqualectra innovatief met karnaval 2023

WILLEMSTAD – Aqualectra introduceert dit jaar tijdens karnaval naar eigen zeggen, slimme en moderne oplossingen. Zo gaat een slimme vooruitbetaald metersysteem gebruikt worden voor de aansluiting van water en elektriciteit op de carnavalsroute.

Het gaat om een pre-paid systeem voor geavanceerde slimme meterinfrastructuur, die dient als een pilootproject voordat het systeem op heel Curaçao wordt ingevoerd.

In tegenstelling tot de conventionele Pagatinu is dit systeem verbonden via slimme meters. Met dit systeem kunnen zowel water als elektriciteit worden gekocht.

Bovendien werkt het Pre-Paid-systeem met een digitale portemonnee die de klant kan gebruiken om krediet te kopen om zo gebruik te maken van elektriciteit en water.

Via een online portaal kan de klant het bedrag dat hij op zijn digitale portemonnee heeft staan controleren, zijn dagelijkse verbruik bekijken, de gemiddelde hoeveelheid water en elektriciteit die hij met het beschikbare bedrag in zijn digitale portemonnee kan gebruiken, en alle andere activiteiten met betrekking tot zijn verbruik beheren. Een compleet andere ervaring voor prepaid-diensten die nieuwe voordelen bieden voor de klant.

Straatverlichting

Vorig jaar is Aqualectra begonnen met het traject om slimme LED-straatverlichting op Curaçao te installeren. De slimme LED-straatverlichting is al geïnstalleerd op onder andere Schottegatweg, de Juliana-brug en ons stadscentrum.

In de afgelopen weken heeft Aqualectra samen met het Departement van Openbare Werken en het Ministerie van Economische Zaken 376 slimme LED-straatverlichting langs de carnavalsroute geïnstalleerd, zowel op de route naar Rooseveltweg als op de Banda Bou-route, bekend als Kaminda Próspero “Popo” Rojer.