Aqualectra installeert eerste smartmeters

WILLEMSTAD – De eerste smartmeters van Aqualectra zijn gisteren officieel geïnstalleerd. Ze staan in de wijken Abrahamsz en Sapaté. Met de installatie van de nieuwe meters is een investeringsbedrag van 151 miljoen gulden gemoeid.

De slimme meter is een moderne, digitale meter die je energieverbruik op afstand uitleest en doorstuurt naar Aqualectra. Dat gebeurt via het mobiele telefoonnetwerk. Meterstanden opnemen is er niet meer bij. Aqualectra heeft ook voordeel. Zij kan storingen sneller en goedkoper opsporen en verhelpen. Ook het illegaal aftappen van stroom loopt eerder in de gaten. Er wordt drie jaar uitgetrokken om het project over heel Curaçao uit te rollen.

