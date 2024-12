Algemeen Aqualectra int meer dan vijf miljoen gulden aan boetes Dick Drayer 13-12-2024 - 1 minuten leestijd

Illegale bedrading

WILLEMSTAD – In één jaar tijd heeft Aqualectra 5,6 miljoen gulden aan boetes geïnd wegens illegaal gebruik van water en elektriciteit. Het merendeel van dit bedrag komt uit commerciële overtredingen. Voor 2024 verwacht het bedrijf een winst van ruim 20 miljoen gulden, zo verklaarde minister van Economische Ontwikkeling Charles Cooper tijdens de begrotingsbehandeling van 2025.

Volgens Cooper blijft illegaal verbruik een probleem op Curaçao. In veel gevallen worden percelen afgesloten van water en stroom wanneer Aqualectra onregelmatigheden bij meters of aansluitingen constateert. Heraansluiten vindt pas plaats nadat de opgelegde boete volledig is betaald. Er zijn geen betalingsregelingen mogelijk, behalve in uitzonderlijke gevallen die door de directie van Aqualectra worden beoordeeld.

De boetes variëren van 2.500 gulden voor particuliere overtredingen tot 20.000 gulden voor commerciële overtredingen. Van november 2023 tot oktober 2024 werden 1.077 gevallen van onregelmatigheden vastgesteld: 983 bij particulieren en 94 bij bedrijven.

Minister Cooper benadrukte dat illegaal verbruik betekent dat andere burgers en de gemeenschap de kosten dragen. Aqualectra gelooft dat het huidige boetesysteem helpt om grootschalige fraude te voorkomen.

Groeiverwachting en investeringsplannen

Aqualectra rapporteerde in 2023 een winst van 11,5 miljoen gulden en verwacht voor 2024 een winst van 20,8 miljoen gulden. Dit is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan toekomstige investeringen. Voor de periode 2025-2030 plant het bedrijf 750 miljoen gulden aan investeringen in de infrastructuur.

