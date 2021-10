Aqualectra koppelt eigen database aan klantenportal

40 Gedeeld

WILLEMSTAD – De portal Mi Kuenta gaat vanaf morgenochtend tot vrijdag 5 uur ’s middags offline. Klanten kunnen dan kijken naar hun eigen water- en elektriciteitsrekening. Reden is de koppeling van de website met de database van de administratie van het elektriciteitsbedrijf.

De upgrade zorgt ervoor dat betalingen direct zichtbaar zijn. Ook kan de klant straks zijn eigen verbruik van water en stroom monitoren als die een smartmeter heeft. De komende maanden wordt de functionaliteit uitgebreid. Als de klant aangeeft de rekening online of via sms te willen ontvangen, dan wordt deze niet meer met de post gestuurd. Via het portaal kan straks ook een aansluiting geregeld worden.

