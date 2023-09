Aqualectra organiseert buurtevenement in Montaña

WILLEMSTAD – Aqualectra organiseert de eerste editie van ‘Aqualectra in jouw buurt’ bij Maris Stella VSBO in Montaña. Het evenement is een samenwerking met de culturele activiteit ‘Di kunuku nos ta’, opgezet door onder andere Stichting Museo Ocalia en buurtorganisaties.

Het doel van Aqualectra is om dichter bij de klant te komen en persoonlijke en educatieve diensten te bieden. Tijdens het evenement zullen er onder andere kunsttentoonstellingen, culturele dansen, lokale gerechten en nog veel meer te beleven zijn.

Op zaterdag 30 september van 10.00 uur tot 15.00 uur kunnen bezoekers zich laten informeren over water- en energiebesparing, en de toekomst van de water- en energiedistributie op Curaçao. “We willen dichter bij onze klanten staan. Deze eerste editie is in Montaña, maar er volgen meer buurten”, aldus Sr. Ray Seferina van Aqualectra.

Het evenement kent ook een cultureel programma. In samenwerking met Stichting Museo Ocalia en buurtorganisaties zal er aandacht zijn voor de lokale cultuur, met kunsttentoonstellingen, dansen en lokale gerechten. Aqualectra en de mede-organisatoren nodigen iedereen uit om het evenement te bezoeken.