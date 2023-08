Aqualectra start campagne voor zuiniger water- en stroomverbruik

WILLEMSTAD – Aqualectra heeft een nieuwe campagne gelanceerd om de bewoners van Curaçao bewuster te maken van hun water- en stroomverbruik. Het doel is om zowel de maandelijkse kosten te verlagen als bij te dragen aan het wereldwijde milieu-initiatief.

Volgens het energiebedrijf kunnen eenvoudige aanpassingen, zoals het tijdig uitdoen van verlichting en airconditioning, al een groot verschil maken voor het milieu en in de maandelijkse rekening. Door bewuster om te gaan met deze bronnen, kunnen burgers niet alleen besparen maar ook een bijdrage leveren aan het tegengaan van wereldwijde milieuproblemen.

Ongeveer dertig procent van de elektriciteit op Curaçao wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals wind en zon. Zeventig procent van de elektriciteitsproductie is afhankelijk van olie, wat invloed heeft op zowel de prijzen als het milieu. Aqualectra benadrukt dat verandering in consumptiegedrag niet alleen voordelen oplevert voor individuele huishoudens, maar ook cruciaal is voor de duurzaamheid van de planeet.

In de komende maanden zullen verschillende lokale influencers samenwerken met Aqualectra om tips en trucs te delen voor een efficiënter energieverbruik. Het energiebedrijf roept de gemeenschap op om deze inspanning te steunen en samen te werken aan een duurzamere toekomst voor Curaçao.