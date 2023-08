Aqualectra vergroot betrouwbaarheid van haar netwerk

WILLEMSTAD – Aqualectra gaat haar koers wijzigen om de betrouwbaarheid van de water- en stroomlevering te vergroten. Ook moet er meer aandacht komen voor duurzame en betaalbare diensten. Het is een reactie op de recente stroomstoringen. Erg concreet is de water- en stroomproducent nog niet in haar publicaties.

Het energiebedrijf zegt stappen genomen te hebben om de veiligheid van het distributienetwerk te versterken. Het strategische plan is herzien en legt nu meer nadruk op acties die de betrouwbaarheid verhogen, zowel op korte als lange termijn. Welke acties dat zijn is niet duidelijk gemaakt.

Wat we wel weten is dat het managementteam van Aqualectra internationale experts heeft ingeschakeld om incidenten te onderzoeken die hebben geleid tot stroomstoringen.

De veiligheid van het distributienetwerk is versterkt op basis van voorlopige resultaten. Aqualectra publiceert op korte termijn de definitieve rapporten daarover op haar website.

Warme seizoen

Met het oog op het warme seizoen versnelt Aqualectra onderhoudswerkzaamheden om optimale prestaties van productie-eenheden te waarborgen tijdens hitteperiodes.

Het aangepaste strategische plan richt zich op versterking van productie, distributie, financiële positie en organisatiecultuur. Het doel is een betrouwbaarder en duurzamer Aqualectra met betaalbare diensten en een verbeterde publieke perceptie.

Aqualectra streeft naar meer bewustwording over water- en energiebesparing en wil activiteiten transparanter maken. Een nieuwe campagne en buurtgerichte activiteiten zijn in de maak.

Maatregelen tegen onregelmatigheden in het distributienetwerk en diefstal van water en stroom worden opgevoerd. Aqualectra zal ook meer communiceren over haar productie, distributie en bijdragen aan de energietransitie.