WILLEMSTAD – De Dominicaanse luchtvaartmaatschappij Arajet blijft gewoon vliegen op Curaçao. Er is volgens de burgerluchtvaartautoriteit DC-ANSP geen sprake van het opschorten van de vergunning van Arajet om over het Curaçaose luchtruim te vliegen of te landen op Hato.

Arajet is conform de geldende procedures in het luchtvaartverdrag tussen Curaçao en de Dominicaanse Republiek de maatschappij die vliegt op Curaçao.

Volgens Dominicaanse media zou er sprake zijn van achterstallige betalingen en openstaande vergoedingen van Arajet aan Curaçao. Een woordvoerder van de maatschappij sprak in de media over administratieve fouten. Maar volgens de burgerluchtvaartautoriteit op Curaçao, is er niets waar van het hele verhaal.

Arajet is de eerste low-budget luchtvaartmaatschappij in de Caribische regio en ging in september 2022 van start. Vanuit Santa Domingo Las Américas bedient de maatschappij zeventien bestemmingen in het Caribisch gebied en Midden- en Zuid-Amerika.