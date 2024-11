Luchtvaart & Reizen Arajet stunt met 1-dollarvluchten op Black Friday Redactie 27-11-2024 - 2 minuten leestijd

SANTO DOMINGO – De Dominicaanse luchtvaartmaatschappij Arajet speelt in op de Black Friday-koorts door tickets aan te bieden vanaf één dollar per enkele reis, exclusief belastingen en toeslagen. Het bedrijf kondigt daarnaast extra vluchten aan tijdens het hoogseizoen in december en januari.

De actie, die loopt van 25 tot en met 30 november, geldt voor directe vluchten en verbindingen naar 23 bestemmingen, waaronder steden in Noord-, Midden-, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Volgens Arajet is de lage prijs bedoeld om reizen toegankelijk te maken, vooral tijdens de feestdagen.

Addertjes

De speciale tarieven zijn beschikbaar voor reizen tussen 5 december 2024 en 30 november 2025. Er zitten wel wat addertjes onder het gras. Zo komen alleen reizigers die gebruikmaken van het zogenaamde Smart-pakket in aanmerking voor de lage tarieven.

Het Smart-pakket van Arajet is een van de tariefopties die de luchtvaartmaatschappij aanbiedt. Dit pakket is gericht op budgetreizigers en bevat alleen de basisdiensten die nodig zijn om te reizen. Aanvullende diensten moeten worden bijbetaald.

Boeken kan via de website van Arajet, maar het aantal plaatsen is beperkt. Telefonisch boeken brengt een extra toeslag van twintig Amerikaanse dollar per ticket met zich mee.

Arajet, opgericht in 2022, is de eerste budgetluchtvaartmaatschappij in het Caribisch gebied. Het bedrijf opereert vanuit de luchthaven Las Américas in Santo Domingo en heeft een vloot van Boeing 737 MAX-toestellen. Het aanbod is gericht op betaalbare verbindingen tussen de Dominicaanse Republiek en de rest van het Amerikaanse continent.

199