Arajet vervoert meer dan 1 miljoen passagiers 20-12-2024

SANTO DOMINGO – De Dominicaanse prijsvechter Arajet heeft in november 2024 een mijlpaal bereikt door meer dan één miljoen passagiers te vervoeren. Dit is de eerste keer dat een Dominicaanse luchtvaartmaatschappij dit aantal binnen één jaar haalt. In november alleen al vervoerde Arajet bijna honderdduizend passagiers, wat neerkomt op zeven procent van alle reizigers die het land binnenkomen of verlaten.

Volgens een rapport van de Civil Aviation Board (JAC) vervoerde Arajet sinds de start van haar operaties op Punta Cana Airport 85 procent van de passagiers die door lokale luchtvaartmaatschappijen worden vervoerd. Hiermee versterkt Arajet haar positie als de belangrijkste Dominicaanse luchtvaartmaatschappij, met een geschatte totale passagiersaantallen van 1,2 miljoen tegen het einde van 2024.

De populairste bestemmingen vanaf Punta Cana waren Buenos Aires en São Paulo, terwijl vanaf Las Américas Airport de meeste passagiers reisden naar Bogotá en Medellín.

Curaçao

Arajet voert directe vluchten uit tussen Curaçao en Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek.

Volgens de meest recente gegevens zijn er ongeveer 26 directe vluchten per maand tussen Willemstad en Santo Domingo.

