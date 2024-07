Algemeen Architect ‘Dito’ Abbad overleden Dick Drayer 17-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Gisteravond is architect Gerardo ‘Dito’ Abbad overleden. Dat meldt zijn dochter Paloma op haar Facebookpagina. Abbad was een sociaal geëngageerde architect, die behalve het ontwerpen van gebouwen ook veel sociaal werk deed op Curaçao.

Abbad studeerde in 1971 af aan de TH Delft als stedebouwkundig ingenieur en was sinds 1972 werkzaam op Curaçao en andere elanden. Hij was mede-oprichter van PLAN’02 (Institute for Planning, Development & Design) op Bonaire (1973), Curaçao (1974), Aruba (1975) en St. Maarten (1978).

Ook was Abbad lid van Plataforma Otrabanda, een buurtorganisatie, Monumentenraad Curaçao, Sub-Committee on Cultural Heritage en Caribbean Conservation Association. Hij was lid van een klankbordgroep waar uiteindelijk de Plafaforma Banda Bou uit voortkwam.

Abbad hield zich onder andere bezig met de renovatie van het oude Plaza Bieu in Punda en was ontwerper van het SVB gebouw in Otrobanda. Bij de opening in september 1987 zei de architect: “Als ik het gebouw binnenkom moet ik mijn veters wat strakker vast knopen om niet naast mijn schoenen te gaan lopen”.

Van hem is de uitspraak: “We klagen erover dat de architectuur op Curaçao heden ten dage bloot staat aan zoveel verschillende invloeden en dat al deze invloeden zijn geïmporteerd. Dit is een terechte kritiek. Maar is dat eigenlijk wel het probleem? Immers, in de achttiende en negentiende eeuw stond het eiland ook al aan invloeden uit verschillend windstreken bloot. Elke etnische groep die het eiland betrad, bracht haar eigen bouwtradities mee. En ook toen uitte sociale welstand zich in het meegaan met het nieuwste van het nieuwste uit de toonaangevende metropolen.”

Gerardo ‘Dito’ Abbad is 80 jaar geworden.

649