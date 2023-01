Arco Cavent verdient ook in 2023 alle steun

WILLEMSTAD – Als genezen niet meer mogelijk is, en het levenseinde is in zicht, dan is het belangrijk voor de zieke en zijn naasten om het leven zo goed mogelijk af te ronden. Met zo min mogelijk lichamelijke klachten, zoals pijn of benauwdheid. Met persoonlijke aandacht voor zorgen en verdriet. En ook met oog voor de vragen die opkomen door het naderende afscheid.

Om hiervoor te kunnen zorgen, is er in het hospice Arco Cavent op Curaçao 24-uur per dag personeel aanwezig. Wij werken met een vast team, verpleegkundigen, verzorgenden, en deskundige vrijwilligers. De dagelijkse leiding van het hospice is in handen van directeur Rianne van Gestel. Zij is verantwoordelijk voor de gehele periode die een bewoner in het hospice verblijft.

Vanuit nieuwsgierigheid naar de stervenscultuur van Curaçao spreekt Winny Bos met oprichtster Rianne.

Verder hoor je Bea Moedt. Zij is één van de mensen die weet dat haar sterven nabij is. Wat doet het weten dat je dood gaat en verandert daarmee de betekenis van je laatste levensdagen?

Nieuwsgierig naar het fotoboek van Bea Moedt. Deze is verkrijgbaar op https://beamoedt.com/ en de opbrengst gaat volledig naar de hospice.

104. Rianne van Gestel over de stervenscultuur van Curaçao – https://t.co/hjc7VCY8QB https://t.co/SYhxVCmYJZ — Dick Drayer (@dickdrayer) January 1, 2023