Sport Ard van Aanholt: Theo Koomen award voelt echt onwerkelijk Dick Drayer 17-12-2024 - 3 minuten leestijd

Ard van Aanholt

HILVERSUM – De Curaçaose Ard van Aanholt en NOS-zeilverslaggever Dean van het Laar hebben de Theo Koomen Award 2024 gewonnen voor het beste sportverslag van het jaar. Hun commentaar tijdens de Olympische medalrace van de 49er FX-zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz in Parijs leverde hen deze prestigieuze prijs op. Het duo kreeg de prijs uitgereikt door juryvoorzitter Evert ten Napel tijdens de uitzending van BertOp5 op NPO Radio 5.

In het winnende verslag slepen Van het Laar en Van Aanholt, broer van zeilster Odile, de luisteraars mee in het zenuwslopende slot van de race. De Nederlandse boot leek door een te vroege finish het goud mis te lopen. “Dit is het meest stressvolle moment van m’n leven,” zei Van Aanholt tijdens het commentaar. Ondanks de hectiek hield Van het Laar het hoofd koel en deed hij helder verslag van de ontwikkelingen en de gevolgen voor het puntenklassement.

'Dit is het meest stressvolle moment van m’n leven.' Ard van Aanholt, broer van Olympisch zeilster Odile houdt het niet meer tijdens het krankzinnige slot van de medalrace van Odile van Aanholt en Annette Duetz. Dat leverde bijzonder radiocommentaar op. #RadiOlympia @nossport pic.twitter.com/39TxMLuEqY— NPO Radio 1 (@NPORadio1) August 2, 2024

Na de uitreiking vertelt Van Aanholt hoe onverwacht de prijs voor hem kwam. “Het voelt echt onwerkelijk,” zegt hij. “Ik was er totaal niet mee bezig. Je hoort aan Dean in het interview dat we echt overvallen werden.” Hij legt uit dat hij pas een dag van tevoren hoorde dat hij erbij kon zijn en speciaal zijn vlucht vanuit Curaçao verplaatste om bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Van Aanholt kwam op het laatste moment bij de NOS terecht voor het commentaar tijdens de Olympische Spelen. “Dean vroeg of ik wilde helpen. Een uur voordat het begon, of misschien een halve dag, werd ik gevraagd. Ik vond het superleuk om te doen, maar het ging echt van hot naar her. Je eigen emoties spelen ook mee, zeker als je zusje in de race zit.”

Hij vertelt dat hij tijdens het chaotische einde van de race op de grond lag van spanning. “Ik dacht: wat gebeurt hier nou? Maar een vriend had ooit gezegd: ‘Als je iets op de radio doet, moet je blijven praten.’ Dus dat deed ik.”

Van Aanholt is trots op de erkenning, vooral gezien de eerdere winnaars van de prijs. “Als je kijkt wie deze prijs allemaal hebben gewonnen, van Mart Smeets tot Jack van Gelder, dan is het gewoon heel bijzonder.”

Hoewel hij nog geen concrete plannen heeft, sluit hij niet uit dat hij vaker als co-commentator aan de slag gaat. “Mijn zusje heeft al een balletje opgegooid. Als er vaker een co-commentator nodig is, wil ik dat graag doen.”

