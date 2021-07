Argentinië verslaat Colombia en treft Brazilië in finale Copa

Argentinië heeft de finale bereikt van de Copa América. Het versloeg Colombia na strafschoppen in de tweede halve finale van het toernooi. Na 90 minuten was de stand 1-1. Er worden in dit toernooi geen verlengingen gespeeld.

De Argentijnse doelman Emiliano Martinez werd met drie gestopte penalty’s de held voor zijn land. Thuisland Brazilië is zaterdag in de finale de tegenstander van Argentinië. Die wordt gespeeld om 20.00 in stadion Maracanã in Rio de Janeiro.

