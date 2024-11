Politie en Justitie ‘Arma Ta Karma’ campagne gestart tegen illegaal wapenbezit op Curaçao Redactie 04-11-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op 6 november lanceert het Actiecentrum Ondermijning Curaçao (ACOC) de bewustwordingscampagne Arma Ta Karma (Wapens Zijn Karma) om het illegale wapenbezit op Curaçao terug te dringen. Dat meldt de Èxtra. De campagne, georganiseerd door het samenwerkingsplatform ACOC waarin verschillende justitiepartners deelnemen, is gericht op het vergroten van het bewustzijn rondom illegale wapens en de gevolgen daarvan voor de samenleving.

De campagne vloeit voort uit een samenwerking tussen justitiële partners, onder leiding van het Ministerie van Justitie. Thyrza Girigorie en Roderick Gouverneur, vertegenwoordigers van het ministerie, benadrukken het belang van dit gezamenlijke initiatief om het probleem van illegale wapens vanuit verschillende perspectieven aan te pakken.

ACOC begon in 2018 als Task Force Vuurwapen na enkele schokkende incidenten met wapens, waaronder een schietpartij op de luchthaven Hato. De Task Force bracht partners samen om een integrale aanpak te vinden voor het wapenprobleem. Inmiddels heeft de organisatie haar taken uitgebreid en behandelt het ook mensenhandel, witwassen en andere vormen van ondermijning binnen sectoren zoals de auto-industrie.

De campagne is de eerste grote bewustwordingsactie van ACOC rond vuurwapens en richt zich vooral op jongeren. Volgens de Thyrza Girigorie van de Taskforce is het essentieel om jongeren bewust te maken van de gevaren van wapens en het effect ervan op families en de gemeenschap. De campagne begint op de Maris Stella VSBO en breidt daarna uit naar andere scholen op het eiland.

Scholen

De campagne richt zich op jongeren in een taal en stijl die zij begrijpen. Bekende lokale influencers zoals Ms JD, Zaidi en de artiest Dongo zijn betrokken bij de campagne om de aandacht van de jongeren te trekken. Door middel van gesprekken, presentaties en een videoclip hoopt de campagne jongeren bewust te maken van de negatieve invloed van wapens. OM-woordvoerder Roderick Gouverneur benadrukt dat een wake-up call nodig is, omdat wapens vaak leiden tot verdriet en verlies binnen families.

Tijdens de campagne krijgen jongeren de kans om vragen te stellen en in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen die zelf de gevolgen van wapenmisbruik hebben ondervonden. De campagne duurt zes weken en richt zich in eerste instantie op middelbare scholieren. ACOC is van plan om na de evaluatie van deze eerste campagnefase te bepalen of de campagne zal worden voortgezet en uitgebreid.

Karma en verantwoordelijkheid

Roderick Gouverneur licht toe dat de naam Arma Ta Karma is geïnspireerd op een videoclip van enkele jaren geleden waarin vijf jongeren met wapens in een auto reden. De meeste van deze jongeren zijn inmiddels overleden, een realiteit die volgens de organisatoren dient als waarschuwing voor wat wapens kunnen aanrichten. De boodschap van de campagne is duidelijk: als je een wapen hebt, denk goed na voordat je het gebruikt.

ACOC werkt tijdens de campagne samen met een breed scala aan justitiële instanties, waaronder politie, kustwacht, douane, defensie, en het Openbaar Ministerie. Het doel is om niet alleen de wet te handhaven, maar ook om preventief te werken door middel van voorlichting en samenwerking met andere ministeries.

