Politie en Justitie Arrestatie in de moordzaak marechaussee Brood Redactie 04-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Ėxtra

WILLEMSTAD – De politie heeft vanochtend een arrestatie verricht in de zaak van de op 1 juni vermoorde marechaussee Toon Brood. De aanhouding vond plaats op Bandariba, zo meldt de Vigilante. Details over de identiteit van de verdachte en de omstandigheden van de arrestatie zijn nog niet vrijgegeven.

De moord op Brood heeft voor veel commotie gezorgd op Curaçao. De marechaussee werd tijdens een roofoverval in zijn woning doodgeschoten. Een ervaren team van rechercheurs van het overvalteam en RST Curaçao is belast met het onderzoek.

Naar verwachting worden er in de komende tijd meer aanhoudingen verricht in deze zaak. De politie roept getuigen en mensen met tips op om zich te melden via het anonieme nummer 108.