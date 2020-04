Arrestatie om doodsbedreiging premier

106 Gedeeld

Foto: Archief

De politie heeft vanochtend om 11 .00 uur een vrouw gearresteerd. Zij zou minister-president Eugene Rhuggenaath hebben bedreigd met de dood, hem hebben beledigd en mensen tegen de premier hebben opgehitst.

In een persverklaring zegt de politie dat de vrouw op sociale media een foto van de premier had geplaatst met daaronder de doodsbedreiging, en de belediging. Ook zou de vrouw haar publiek hebben opgeruid.

De arrestatie vond plaats in de wijk Kanga, de verdachte is een 29-jarige vrouw, geboren op Curaçao met de initialen E.S.O.

Er is ook huiszoeking bij haar verricht, waarbij artikelen in beslag zijn genomen die te maken hebben met haar post op sociale media.

Openbaar Ministerie

Eerder deze week zei het Openbaar Ministerie al dat er begrip is voor de moeilijke situatie in verband met de beperkende maatregelen van de overheid in de strijd tegen covid19. Maar het waarschuwde het publiek ook dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting: opruiing is strafbaar.

Het is niet bekend of de opruiende tekst is geplaatst in het kader van de Corona-crisis. De politie heeft de inhoud van de tekst en de foto niet vrijgegeven.