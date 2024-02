Arrestatieteam handelde volgens regels bij schietincident

WILLEMSTAD – Het arrestatieteam heeft terecht geschoten bij de aanhouding van een verdachte, juli vorig jaar. Dat concludeert het Openbaar Ministerie uit een recent afgerond onderzoek naar een schietincident op 5 juli vorig jaar aan de Kaya Meteorológiko, waarbij een verdachte door het Arrestatieteam Curaçao (AT) werd neergeschoten.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het team conform de ambtsinstructie handelde. Dit incident, waarbij de verdachte meerdere schoten op het AT loste voordat hij zelf gewond raakte door terugschietend vuur, is grondig onderzocht door de Landsrecherche Curaçao in opdracht van het Openbaar Ministerie.

Deze ontwikkeling komt te midden van een groter onderzoek naar de verdachte, die ook betrokken zou zijn bij meerdere liquidaties, waaronder een recente op Seru Papaya en een eerder incident in Kaya Nubia op 19 mei vorig jaar.

De man, bekend als Jorvien Antonio Lloyd, wordt beschuldigd van moord en illegaal wapenbezit. De arrestatie, die plaatsvond na meerdere pogingen van het AT om de verdachte te benaderen, werd gekenmerkt door een gewelddadige confrontatie.

Het OM benadrukt de cruciale rol van de politie in het handhaven van de openbare orde en veiligheid op het eiland. De zorgvuldige beoordeling van het politieoptreden, vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van het geweldsmonopolie, is een prioriteit voor een veilig en rechtvaardig Curaçao.

De Landsrecherche Curaçao, een onafhankelijke opsporingsinstantie, speelt een essentiële rol in het onderzoeken van misdrijven gepleegd door (semi-)overheidsfunctionarissen, met bijzondere aandacht voor strafbare gedragingen die de integriteit van de rechtspleging en het openbaar bestuur ernstig aantasten.

De uitkomst van het onderzoek naar het schietincident bij Kaya Meteorológiko sluit het hoofdstuk van de gewelddadige confrontatie af, met de vaststelling dat het AT binnen de grenzen van de wet heeft gehandeld.

Het grotere onderzoek naar de betrokkenheid van de verdachte bij andere moordzaken gaat onverminderd door.