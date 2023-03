Art for the Roses veiling & dinner gaat zaterdag door

WILLEMSTAD – De kunstveiling & dinner evening Art for the Roses gaat door op zaterdag 18 maart. Oorspronkelijk stond het evenement vorig jaar november gepland, maar vanwege wateroverlast werd dat noodgedwongen uitgesteld. Het doel van de avond is om zoveel mogelijk geld op te halen. De opbrengst gaan naar de zorg van kankerpatiënten op het eiland.

Stichting Ride for the Roses en Landhuis Bloemhof hopen dat zoveel mogelijk bezoekers gaan bieden op de aangeboden kunstwerken.

Het bieden gebeurt tijdens een drie gangen diner met de Kathedraal van Doornen op de achtergrond. Auction masters Michèle Russel-Capriles en Dimitri Cloose leiden de avond.

Roos

De 36 kunstwerken van lokale artiesten hebben elk een roos verwerkt in hun kunst. Die waren een maand lang te bezichtigen tijdens een expositie in Landhuis Bloemhof. De stukken zijn nog altijd te bezichtigen in een digitale catalogus. Deze staat op de website van Ride for the Roses.

Mensen en bedrijven die al een kaart hadden gekocht voor het evenement van november kunnen daarmee zaterdag binnenkomen.