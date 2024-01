Art Foundation Curaçao sluit deuren van de galerie en gaat online

WILLEMSTAD – Na zes jaar een bruisend centrum van kunst en cultuur te zijn geweest in hun galerie aan Hanchi Snoa 27, Punda, maakt Art Foundation Curaçao een grote verandering door. De stichting, die begon met een tijdelijke, gratis ruimte voor drie maanden – die uiteindelijk uitgroeide tot zes jaar – moet nu de deuren sluiten. De eigenaar van het pand, de Synagoge, heeft de ruimte voor eigen gebruik nodig.

De stichting heeft vergeefs gezocht naar een andere gratis ruimte in Punda. Daarom neemt het bestuur het initiatief om de kunstverkoop online voort te zetten, onder het motto “de wereld is jouw markt”. Via hun website, Instagram en Facebook blijven ze de kunst promoten en vieren.

Plein Air

Ondanks de sluiting van de fysieke galerie blijven verschillende activiteiten van de stichting bestaan. Zo hoopt het bestuur dat het beroemde Plein Air Curaçao International Art Festival, het grootste project van de stichting waarbij ongeveer 40 internationale kunstenaars samen met lokale kunstenaars schilderen, doorgaat. Ook de varianten Plein Eau, schilderen onder water, en Plein Aerial, schilderen op de Christoffelberg, blijven bestaan.

Een ander belangrijk project van de stichting dat al 12 jaar loopt, is het geven van gratis kunstlessen in kansarme buurten. Dit project gaat zeker door en bereikt kinderen op 23 scholen, negen internaten en in buurtcentra’s. Dit onderwijsinitiatief is een cruciaal onderdeel, de missie van de Art Foundation om kunst toegankelijk te maken voor iedereen.

De Art Foundation Curaçao nodigt kunstliefhebbers, opdrachtgevers en de gemeenschap uit om hen online te volgen. In hun online galerij kunnen bezoekers unieke kunstwerken van getalenteerde kunstenaars ontdekken en kopen, vanuit het comfort van hun eigen ruimte. Met deze overstap naar de digitale wereld blijft Art Foundation Curaçao toegewijd aan het bevorderen van kunst en cultuur.