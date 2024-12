Economie Art Hotel Pietermaai later open dan gepland Maarten Schakel 31-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het nieuwe Art Hotel Pietermaai heeft de beoogde openingsdatum van 15 december niet gehaald. Het hotel wil nu op 15 februari 2025 open. Het hotel met 43 luxe kamers is van dezelfde eigenaar als het naastgelegen Scuba Lodge, Bas Fillipini.

Half december was de aannemer nog met de ruwbouw bezig. Zoals bekend in de bouwwereld, vraagt de afwerking daarna vaak de meeste zorg en aandacht. Daarvoor hebben de ontwikkelaars zichzelf dus twee maanden extra gegeven. De opening op 15 februari is een ‘soft opening’. Eigenaar Bas Fillipini zegt in het Antilliaans Dagblad: “We moeten alles op orde hebben want het wordt vijf sterren allemaal.”

Luxe restaurant The Lemon Tree, dat zich in het hotel bevindt, heeft op kerstavond wel haar deuren geopend. Die dagen was het restaurant direct volledig volgeboekt. The Lemon Tree is het zusterrestaurant van het gelijkname fine dining restaurant in Deventer, Nederland.

