Artieste Helen Flanagan presenteert werk en geeft toelichting in Curaçao Museum 

WILLEMSTAD – Het Curaçao Museum nodigt komende donderdag 13 juli publiek uit voor een speciale avond met de gerenommeerde kunstenares Helen Flanagan, momenteel Artist in Residence bij het Mondriaan Fonds.

Voorafgaand aan de opname van haar nieuwste korte film op Curaçao, geeft Flanagan een exclusieve rondleiding door haar oeuvre, waarbij ze een selectie van haar films toelicht.

Flanagan, geboren in Birmingham en momenteel woonachtig in Rotterdam, heeft een indrukwekkend portfolio in video, performance en installatie. Haar kunstwerken, die zich vaak richten op menselijke gebeurtenissen, combineren echte en fictieve verhalen om krachtige uitdrukkingen van emotie, arbeid en lichaam te creëren.

Haar werk is te zien geweest in solotentoonstellingen in onder meer het IKOB Museum of Contemporary Art en het CENTRALE | lab, en in groepstentoonstellingen in de Aspex Gallery, het WIELS Center for Contemporary Art en het M HKA.

Deze avond, georganiseerd in samenwerking met het Curaçao Museum, biedt een unieke kans om een voorproefje van Flanagan’s werk te krijgen en de gedachten en het creatieve proces achter haar werk te begrijpen.