Aruba arresteert pornoactrice vanwege seks in kapel

Foto: Betty Foxxx

Oranjestad – De Spaanse pornoactrice Betty Foxxx is op Aruba gearresteerd. Ze wordt ervan verdacht seksuele handelingen te hebben verricht in de katholieke kapel van Alto Vista.



De opnames daarvan zijn te zien op internet. Volgens NoticiaCla is er veel ophef over op het eiland. Het Openbaar Ministerie bevestigde tegenover de nieuwswebsite dat de 33-jarige vrouw is gearresteerd op verdenking van het plegen van ontuchtige handelingen.