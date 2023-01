Aruba en Curaçao gaan hoge ogen gooien op Miss Universe verkiezing in Amerika

WILLEMSTAD – Kiara Arends en Gabriela Dos Santos schitterden gisteren in de voorrondes op de Miss Universe verkiezing van komende zaterdag.

Beide kandidaten, zowel Kiara uit Aruba als Gabriela uit Curaçao gaan hoge ogen gooien, zo is de verwachting van kenners in New Orleans. Top 15, zo wordt gezegd.

Volgens de Arubaanse website NoticiaCla is Curaçao een stevige titelkandidaat, terwijl Aruba vermoedelijk hoge ogen gaat gooien. De laatste keer dat Curaçao hoog eindigde was in 1968, toen Annemarie Braafheid eerste runner-up werd.