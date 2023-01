Aruba gaat weer kijken of een ferry met Curaçao haalbaar is

ORANJESTAD – Een week nadat de Verenigde Naties aankondigden verdere studies uit te willen voeren om ferry verbindingen tussen caribische eilanden te onderzoeken, komt ook de regering van Aruba met plannen voor een ferrydienst.

Die zou Aruba en Curaçao met elkaar moeten verbinden. Onderzoek moet uitwijzen of dat economisch realiseerbaar is en onder welke omstandigheden en voorwaarden.

Het is niet voor het eerst dat een regering een aankondiging doet om de twee eilanden via een bootdienst met elkaar te verbinden. Tot nog toe is het altijd bij aankondigingen gebleven.

Ton Jansen, een maritiem-expert op het gebied van Ferry’s in de Cariben, gaat het onderzoek leiden. Hij stond ook aan de basis van de huidige ferrydiensten tussen Sint-Maarten, Saba en Sint Eustatius.