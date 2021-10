19 Gedeeld

ORANJESTAD – Aruba heeft eindelijk een meldcode tegen kindermishandeling. Professionals in de zorg en de hulpverlening zijn nu verplicht om een vermoeden van mishandeling en huiselijk geweld te melden.

Een op de vijftien kinderen in Aruba heeft te maken met huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing. Dit is een schatting. Met de komst van de nieuwe meldcode komt er ook beter zicht op de omvang van het probleem. De code is gemaakt op basis van de Nederlandse meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

