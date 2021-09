Aruba houdt Grenzen met Venezuela langer dicht

11 Gedeeld

De regering van Aruba heeft besloten dat de grenzen met Venezuela voorlopig niet opengaan. Daarvoor is een termijn van nog eens drie maanden afgesproken.

Venezuela sloot de grenzen met Aruba in februari 2019. In mei van dat jaar wilde het regime in Caracas de grenzen weer openen, maar Aruba ging daar niet in mee. In eerste instantie werd sluiting voor een maand afgekondigd, maar daarna volgde steeds een verlenging met drie maanden.

Volgens minister-president Evelyn Wever-Croes is Aruba nog onvoldoende voorbereid op een mogelijke toestroom van Venezolaanse burgers en blijft de grens daarom dicht. ,,Op dit moment staat Aruba voor grote uitdagingen die al onze energie opeisen. Dat is onze prioriteit.”

Wat ook een rol speelt is het risico van het coronavirus. De regering wil eerst een goed beeld van hoe de Venezolaanse regering deze crisis aanpakt, voordat de grens opengaat en er wellicht besmette mensen naar Aruba komen. Op 10 december wordt bekeken of langere sluiting nodig is.

