Aruba houdt grenzen Venezuela vooralsnog dicht

ORANJESTAD – Aruba houdt de grenzen met Venezuela voorlopig nog dicht. De grenzen zijn al dicht sinds februari 2019. Eerst sloot Maduro ze vanwege smokkel van koper en goud. Later sloot Aruba zelf de grenzen.

Volgens premier Evelyn Wever-Croes is Aruba nog onvoldoende voorbereid op een mogelijke toestroom van Venezolaanse burgers. Ook is Aruba niet overtuigd van de aanpak van Corona door Caracas en blijft de grens daarom dicht. Op 10 maart 2022 wordt bekeken of langere sluiting nodig is.

