Aruba kan ambtenarensalarissen niet langer garanderen

Oranjestad – Zonder financiële hulp van Nederland kan de Arubaanse regering niet garant staan voor de betaling van de ambtenarensalarissen in de komende maanden. Dat zegt minister Xiomara Maduro van Financiën.



Aruba is voor een heel groot deel afhankelijk van het toerisme, dat nu helemaal stil ligt. Volgens de regering dreigt het land bankroet te gaan. Daarom wordt geprobeerd de overheidsuitgaven te verlagen, onder meer door te korten op salarissen van ministers en parlementariërs en ambtenaren.



De overheid praat vandaag verder met de vakbonden over deze maatregelen.