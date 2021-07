Aruba kent verdubbeling besmettingen in één week

1 Delen

ORANJESTAD – Op Aruba is het aantal covid-besmettingen verdubbeld in een week, van 111 naar 210 gisteren. Het ziekenhuis kreeg het ook drukker met vier patiënten op de Intensive Care, tegen een vorige week.

Curaçao kreeg er gisteren 48 nieuwe besmettingen bij. 57 mensen herstelden, waardoor er nu nog 651 mensen in quarantaine zitten. Negen minder dan de dag ervoor.

Op Bonaire tenslotte is het aantal actieve gevallen van Covid-19 nagenoeg gelijk gebleven. Vorige week telde het eiland zestien actieve gevallen, nu is het er één minder. In het ziekenhuis verblijven al lange tijd geen mensen die positief getest zijn.

