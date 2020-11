Aruba krijgt nog maar kwart van normaal aantal toeristen

10 Gedeeld

Oranjestad – Aruba heeft in oktober maar een kwart van het aantal toeristen dan normaal. De directie van de luchthaven zegt dat het om bijna 23.000 toeristen gaat, van wie bijna 21.000 uit Amerika.

Het totale aantal toeristen is zo laag vanwege de coronamaatregelen die wereldwijd gelden. Zo mogen Nederlanders alleen naar Aruba toe als de reis strikt noodzakelijk is. Aruba is code oranje.

De verwachting is dat het aantal Amerikanen zal toenemen, nu op 1 november reizigers uit alle staten weer welkom zijn. Bovendien gaan de grenzen op 1 december weer open voor bezoekers uit Colombia, Mexico, de Dominicaanse Republiek en Haïti.